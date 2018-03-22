«Наверное, уже пора»: Екатерина Гужвинская примеряла свадебное платье

Екатерина Гужвинская в личном микроблоге призналась подписчикам, что готова к собственной свадьбе. Девушка уже выбрала изысканное платье с длинным шлейфом, но на сегодняшний день она может его только примерить.

Виктория Озерова

Екатерина Гужвинская в своем Instagram-аккаунте поделилась новой фотографией. На ней экс-звезда «Дома-2» запечатлена в изысканном свадебном платье с длинным шлейфом. Наряд украшен крупными вышитыми цветами в тон платью. В подписи к снимку бывшая участница популярной телестройки призналась, что не против сыграть собственную свадьбу. Она рассказала поклонникам, что для бракосочетания выберет не пышное, а именно такое приталенное платье. Следует отметить, что фотография была сделана в популярном свадебном салоне.Пользователи позитивно отреагировали на публикацию, снимок за несколько часов оценили 17,5 тысяч людей. Поклонники отметили, что платье шикарное и очень идет Екатерине.