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Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

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Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

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| | «Наверное, уже пора»: Екатерина Гужвинская примеряла свадебное платье

«Наверное, уже пора»: Екатерина Гужвинская примеряла свадебное платье

Сегодня, 20:37
Екатерина Гужвинская в личном микроблоге призналась подписчикам, что готова к собственной свадьбе. Девушка уже выбрала изысканное платье с длинным шлейфом, но на сегодняшний день она может его только примерить.

«Наверное, уже пора»: Екатерина Гужвинская примеряла свадебное платье

 

Екатерина Гужвинская в своем Instagram-аккаунте поделилась новой фотографией. На ней экс-звезда «Дома-2» запечатлена в изысканном свадебном платье с длинным шлейфом. Наряд украшен крупными вышитыми цветами в тон платью. В подписи к снимку бывшая участница популярной телестройки призналась, что не против сыграть собственную свадьбу. Она рассказала поклонникам, что для бракосочетания выберет не пышное, а именно такое приталенное платье. Следует отметить, что фотография была сделана в популярном свадебном салоне.

Пользователи позитивно отреагировали на публикацию, снимок за несколько часов оценили 17,5 тысяч людей. Поклонники отметили, что платье шикарное и очень идет Екатерине.
Виктория Озерова
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