Эмили Ратаковски опубликовала новые эротические фото в Instagram

Модель из США Эмили Ратаковски опять порадовала своих подписчиков откровенными фото. Однако на публикации, получившей в Instagram 1,5 млн «лайков», она позировала в первую очередь для своего мужа.

Новый эротический снимок от модели из США Эмили Ратаковски за половину суток набрал 1,5 млн «лайков» в Instagram. В подписи к фото девушка призналась, что именно так она позирует своему мужу. Замуж знаменитость вышла всего несколько недель назад.На опубликованном снимке в полный рост Ратаковски надела на себя только одну соломенную шляпу. Это не первое фото откровенного характера, которое опубликовано моделью в ее Instagram профиле. Например, на предыдущем фото в качестве одежды на модели тоже одна шляпа, но на фото она лежит на кровати у бассейна. Всего на Ратаковски подписано почти 17 млн человек.До своей неожиданной свадьбы несколько недель назад, модель была более 3 лет в отношениях с другим молодым человеком. Со своим нынешним мужем, продюсером Себастьяном Бэр-МакКлардом, она тайно строила отношения вплоть до свадьбы.