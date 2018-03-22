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Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

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| | Лера Фрост потратила не одну сотню тысяч рублей на содержание Захара Саленко

Лера Фрост потратила не одну сотню тысяч рублей на содержание Захара Саленко

Сегодня, 20:04
Экс-участница телевизионного шоу «Дом-2» Лера Фрост рассказа, как жила со своим бывшим парнем Захаром Саленко. По высказываниям актрисы, она содержала молодого человека, так как он совершенно не мог зарабатывать.

Лера Фрост потратила не одну сотню тысяч рублей на содержание Захара Саленко

 

По словам Леры Фрост, Захар Саленко не лежал на диване целыми днями, он пытался что-то сделать, но у него ничего не получалось. Занявшись бизнесом парень пришел к полному краху, делая ставки на спорт, любовник прогорел. Когда они начинали жить вместе Лера Фрост потратила 300 тысяч рублей на обстановку жилища. Парень не вложил в квартиру ни копейки. Дальше все продолжалось в том же духе. У Захара Саленко никогда нет денег, он привык существовать за чужой счет.

Лера Фрост долго находила оправдания своему возлюбленному, но затем ее терпению пришел конец. Она перестала бороться за развитие отношений и пара распалась. Экс-участница шоу «Дом-2» не жалеет об этом и готова начать жизнь заново, но уже научившаяся на собственных ошибках и вооруженная опытом.
Домбровский Сергей
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