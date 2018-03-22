Лера Фрост потратила не одну сотню тысяч рублей на содержание Захара Саленко

По словам Леры Фрост, Захар Саленко не лежал на диване целыми днями, он пытался что-то сделать, но у него ничего не получалось. Занявшись бизнесом парень пришел к полному краху, делая ставки на спорт, любовник прогорел. Когда они начинали жить вместе Лера Фрост потратила 300 тысяч рублей на обстановку жилища. Парень не вложил в квартиру ни копейки. Дальше все продолжалось в том же духе. У Захара Саленко никогда нет денег, он привык существовать за чужой счет.
Лера Фрост долго находила оправдания своему возлюбленному, но затем ее терпению пришел конец. Она перестала бороться за развитие отношений и пара распалась. Экс-участница шоу «Дом-2» не жалеет об этом и готова начать жизнь заново, но уже научившаяся на собственных ошибках и вооруженная опытом.