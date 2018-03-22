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| | Николаю Баскову предлагали заработать на сексе с фанатками

Николаю Баскову предлагали заработать на сексе с фанатками

Сегодня, 20:22
Николай Басков рассказал журналистам, что ему предлагали деньги за занятия любовью с фанатками. Однако «натуральный блондин» отказался от такого заманчивого предложения наотрез. Тем не менее, нашлась одна весьма настойчивая особа, которая решительно не хо тела понимать значение слова «нет».

Николаю Баскову предлагали заработать на сексе с фанатками

 

Она начала приставать к «золотому голосу России» с расспросами о его сексуальных предпочтениях, интересовалась тем, какая сумма заставит певца передумать и даже обещала перекраситься в блондинку поскольку артист попробовал отшутиться словами, что его «младший брат» не реагирует на брюнеток. Данный инцидент произошел на одном из корпоративов – подобные мероприятия певец посещает довольно часто и прежде с ним не происходило таких казусов. А вот с его коллегам по цеху такие «заманчивые» предложения делают сплошь и рядом.

Постепенно Николай отошел от фанатской темы и начал вспоминать свои предыдущие отношения. Не обошел вниманием и бывшую возлюбленную Софи Кальчеву. Басков рассказал, что девушка часто обижалась на него за то, что после концертов он избегал чьего бы то ни было общества. Софи не была исключением, и это ее обижало. Девушка считала, что Николай не уделяет ей достаточно внимания, и постепенно молодые люди начали удаляться друг от друга. В итоге влюбленные расстались.
Дарья Светозарова
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