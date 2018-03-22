Николаю Баскову предлагали заработать на сексе с фанатками

Она начала приставать к «золотому голосу России» с расспросами о его сексуальных предпочтениях, интересовалась тем, какая сумма заставит певца передумать и даже обещала перекраситься в блондинку поскольку артист попробовал отшутиться словами, что его «младший брат» не реагирует на брюнеток. Данный инцидент произошел на одном из корпоративов – подобные мероприятия певец посещает довольно часто и прежде с ним не происходило таких казусов. А вот с его коллегам по цеху такие «заманчивые» предложения делают сплошь и рядом.
Постепенно Николай отошел от фанатской темы и начал вспоминать свои предыдущие отношения. Не обошел вниманием и бывшую возлюбленную Софи Кальчеву. Басков рассказал, что девушка часто обижалась на него за то, что после концертов он избегал чьего бы то ни было общества. Софи не была исключением, и это ее обижало. Девушка считала, что Николай не уделяет ей достаточно внимания, и постепенно молодые люди начали удаляться друг от друга. В итоге влюбленные расстались.