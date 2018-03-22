«Жёсткие рамки»: Маликов показал, как питается чёрной икрой и мраморной говядиной

Дмитрий Маликов известен и как исполнитель, и в качестве блогера. Порой певец шутит, параллельно показывая какую-то деталь своей жизни. Так, Маликов продемонстрировал свои кулинарные умения, показав в своём холодильнике мраморную говядину и чёрную икру, как сообщает VistaNews.

Недавно исполнитель выставил в Instagram афишу его юбилейного концерта. Однако количество отзывов и оценок «мне нравится» его не порадовали, потому, как заявил сам Маликов, он решил привлечь внимание готовкой. Артист назвал себя «кулинарным блогером».

В коротком видео исполнитель показал, что есть в его холодильнике, отметив, что из очень небольшого набора продуктов собирается сделать вкусное блюдо. Такое ограничение Маликов назвал «жёсткими рамками». Дальнейший способ был простым – артист позвал профессионального повара Рикардо и оставил его с продуктами на полчаса. Интернет-пользователи оценили шутку Маликова, попросив только поделиться и с ними чёрной икрой и мраморной говядиной.

Ирина Летинская