«Жёсткие рамки»: Маликов показал, как питается чёрной икрой и мраморной говядиной

«Жёсткие рамки»: Маликов показал, как питается чёрной икрой и мраморной говядинойСегодня, 18:49
Дмитрий Маликов на своей страничке в социальной сети Instagram показал ролик, в котором хвастает содержимым своего холодильника. Видео снято в юмористическом
Популярный исполнитель и блогер Дмитрий Маликов на своей странице в Instagram опубликовал короткое видео, посвятив новую композицию на пианино разделу
Популярный в 90-х певец Дмитрий Маликов признался, что он может являться известным блогером Big Russian Boss (BRB), который стал популярным благодаря хамскому