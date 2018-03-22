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| | «Жёсткие рамки»: Маликов показал, как питается чёрной икрой и мраморной говядиной

«Жёсткие рамки»: Маликов показал, как питается чёрной икрой и мраморной говядиной

Сегодня, 18:49
Дмитрий Маликов известен и как исполнитель, и в качестве блогера. Порой певец шутит, параллельно показывая какую-то деталь своей жизни. Так, Маликов продемонстрировал свои кулинарные умения, показав в своём холодильнике мраморную говядину и чёрную икру, как сообщает VistaNews.

«Жёсткие рамки»: Маликов показал, как питается чёрной икрой и мраморной говядиной

 

Недавно исполнитель выставил в Instagram афишу его юбилейного концерта. Однако количество отзывов и оценок «мне нравится» его не порадовали, потому, как заявил сам Маликов, он решил привлечь внимание готовкой. Артист назвал себя «кулинарным блогером».

В коротком видео исполнитель показал, что есть в его холодильнике, отметив, что из очень небольшого набора продуктов собирается сделать вкусное блюдо. Такое ограничение Маликов назвал «жёсткими рамками». Дальнейший способ был простым – артист позвал профессионального повара Рикардо и оставил его с продуктами на полчаса. Интернет-пользователи оценили шутку Маликова, попросив только поделиться и с ними чёрной икрой и мраморной говядиной.

Ирина Летинская
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