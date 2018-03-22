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| | Волочкову раскритиковали за макияж 12-летней дочери

Волочкову раскритиковали за макияж 12-летней дочери

Сегодня, 18:00
Балерина Анастасия Волочкова опять столкнулась с критикой со стороны подписчиков из-за недавних фото с дочерью. Пользователей Сети возмутил макияж у 12-летней девочки.

Волочкову раскритиковали за макияж 12-летней дочери

 

Российская балерина Анастасия Волочкова опять вынуждена сталкиваться с критикой и негативом со стороны своих фолловеров. На этот раз волну негодования пользователей Сети вызвала фотография 12-летней дочери знаменитости, а точнее макияж на лице девочки. Многие пользователи уверены, что подростки в таком возрасте не должны начинать пользоваться косметикой – это выглядит вульгарно.

Тем не менее, не все поклонники балерины были настроены столь критически, ведь большая часть ее фанатов обращала внимание не на дочь Волочковой, а на нее саму. В комментариях ко всем последним фотографиям звезды в ее социальных сетях масса комплиментов. Причиной таких положительных изменений некоторые комментаторы считают любовь. Действительно, не так давно на странице в соцсети появилось совместное фото Волочковой с ее молодым человеком по имени Михаил.
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