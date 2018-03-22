Собчак подготовила для вечеринки с друзьями неприлично дорогое платье

Телевизионная ведущая Ксения Собчак собралась на вечеринку с друзьями, которых она давно не видела, так как поставила на первое место построение политической карьеры. После завершения выборов президента России журналистка может позволить себе расслабиться.

Домбровский Сергей

Собчак опубликовала новую фотографию в Instagram. На снимке экс-кандидат на пост главы РФ запечатлена в черном платье от Valentino. Подобный наряд стоит не менее 258 тысяч рублей. Поклонникам понравилась обновка Собчак, они называют ведущую прекрасной женщиной и рекомендуют ей чаще отдыхать, а не погружаться в гущу политических событий, поскольку там находятся настоящие акулы и конкурировать с ними чрезвычайно сложно.Журналистка давно не посещала светские вечера, не общалась с приятелями. Собчак соскучилась по этой праздной суете и готова вернуться в нее. Несмотря на завершение выборов, ведущая не оставила задумки построить политическую карьеру. Она обращает внимание людей на самые обсуждаемые проблемы в обществе. Речь идет об отравлении детей в Волоколамске и бойкоте, который объявили Слуцкому СМИ.