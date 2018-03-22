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| | Король Марокко развелся с красавицей-женой

Король Марокко развелся с красавицей-женой

Сегодня, 17:55
Невероятно стильная и красивая супруга короля Марокко Лалле Сальме западными СМИ всегда описывалась с особым интересом. Тем не менее, их, как и рядовых поклонников 39-летней особы, ждало разочарование, ведь стало известно о том, что она и Мухааммед VI приняли решение о разводе.

Король Марокко развелся с красавицей-женой

 

21 марта в день годовщины свадьбы Мухаммеда VI и его супруги Лаллы СМИ начали активно обсуждать информацию о том, что они планируют развестись. Первая заметка об этом появилась в испанском журнале Hola. Журналисты ссылались на источник, близкий к королю и говорили, что к тому моменту пара уже расторгла свой союз.

Слухи о том, что в отношениях Мухаммеда и Лаллы наступил кризис, возникли после того, как поклонники не увидели монаршую особу на снимках правителя из госпиталя в конце февраля он перенес серьезную операцию на сердце.

Последнее появление Сальмы на публике датируется октябрем 2017 года. С тех пор она никогда не выходила к прессе и отказалась от посещения благотворительных мероприятий. Официальные представители королевской семьи пока комментариев по этому поводу не дают. Что, на самом деле, произошло между ними, увы, можно лишь догадываться.
Николай Офицеров
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