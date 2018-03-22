Модель Анюта Рай в пенной ванне делилась с фанатами «бредом» о деньгах

Звезда Instagram Анюта Рай поделилась с фанатами фото из ванны. Там девушка поразмышляла над отношением людей к деньгам.

Анюта Рай предложила называть свои фотографии «Красиво жить не запретишь» или иначе, но чтобы название было связано с «драгоценными бумажками». Девушка внезапно подумала о том, почему в жизни одним даётся всё, а другие довольствуются ничем. Лабиринты мыслей привели молодую звезду к выводу о том, что дело заключается в «позитиве по отношению к деньгам». То есть если человек настроен к ним позитивно, то и денежка к нему тянется. Хотя сама Анюта призналась, что легко и часто опустошает кошелёк.

Елизавета Трюфель

А вот те, кто ненавидят деньги, никогда их и не увидят. Поклонников поразил ход мыслей модели: кто в этом мире ненавидит деньги? Некоторые даже попросили привести более точные примеры. Кто-то, конечно, согласился с мнением, что деньги могут вызывать ощущение омерзительности или грязи, но отрицать большие возможности, идущие в комплекте с толстым кошельком, нельзя. И в этом случае все любят деньги. В итоге, Анюта Рай запутала фанатов и выставила себя не лучшим аналитиком. Однако они простили её, засмотревшись на фото голой Рай в пенной ванне.