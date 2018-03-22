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| | Маликов питается только белыми трюфелями и мраморной говядиной

Маликов питается только белыми трюфелями и мраморной говядиной

Сегодня, 17:36
Дмитрий Маликов на своей страничке в социальной сети Instagram показал ролик, в котором хвастает содержимым своего холодильника. Видео снято в юмористическом ключе. Поклонники заметили наличие дорогостоящих белых трюфелей и мраморной говядины. По словам Маликова, он собирается приготовить из этого набора элитное блюдо.

Маликов питается только белыми трюфелями и мраморной говядиной

 

Исполнитель признался в том, что старается питаться только по высшему разряду, потому из его рациона не уходит японская мраморная говядина, упомянутый белый трюфель, а также черная икра. В видео он также жалуется на то, что, к большому сожалению, в его холодильнике отсутствует осетрина. В определенный момент на кухню знаменитости заходит повар и уже спустя полчаса подает певцу готовое блюдо.

В описании публикации Маликов также заявил о своих планах начать учить своих поклонников готовке, ведь предыдущие его фотографии набрали тысячи отметок «мне нравится», что певец воспринял, как знак о заинтересованности публики.

 

Маликов не скрывает, что его привлекает возможность стать настоящим кулинарным блогером. Многие пользователи Сети не восприняли слова исполнителя серьезно, так как показанное видео было юмористическим. В комментариях фанаты поблагодарили кумира за поднятое настроение.
Николай Офицеров
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