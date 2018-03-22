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| | Диана Гурцкая откровенно рассказала о раке

Диана Гурцкая откровенно рассказала о раке

Сегодня, 16:51
В студии программы «Жить здорово!» Елены Малышевой Диана Гурцкая впервые рассказала о борьбе со страшной болезнью. Онкологию у нее нашли несколько лет назад.

Диана Гурцкая откровенно рассказала о раке

 

Диана Гурцкая стала новой гостьей шоу Елены Малышевой. В студии исполнительница откровенно рассказала об ужасе, который пережила не так давно. При одном из осмотров у нее обнаружили рак матки. Это шокировало певицу и ее родных, а она начала задумываться о том, что же будет с ее сыном. Врачи посоветовали Гурцкой немедленно пройти операцию, причем медики собирались удалить не только миому, но и всю матку. Перед таким серьезным шагом певица решила проконсультироваться у других специалистов. Ее диагноз не подтвердился и назначили адекватное лечение. Сразу же после проведения операции, Гурцкая гуляла по больнице и чувствовала себя великолепно.

Диана Гурцкая обратилась ко всем женщинам и посоветовала следить за своми здоровьем тщательно.
Виктория Озерова
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