Диана Гурцкая откровенно рассказала о раке

В студии программы «Жить здорово!» Елены Малышевой Диана Гурцкая впервые рассказала о борьбе со страшной болезнью. Онкологию у нее нашли несколько лет назад.

Виктория Озерова

Диана Гурцкая стала новой гостьей шоу Елены Малышевой. В студии исполнительница откровенно рассказала об ужасе, который пережила не так давно. При одном из осмотров у нее обнаружили рак матки. Это шокировало певицу и ее родных, а она начала задумываться о том, что же будет с ее сыном. Врачи посоветовали Гурцкой немедленно пройти операцию, причем медики собирались удалить не только миому, но и всю матку. Перед таким серьезным шагом певица решила проконсультироваться у других специалистов. Ее диагноз не подтвердился и назначили адекватное лечение. Сразу же после проведения операции, Гурцкая гуляла по больнице и чувствовала себя великолепно.Диана Гурцкая обратилась ко всем женщинам и посоветовала следить за своми здоровьем тщательно.