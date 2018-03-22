Анфиса Чехова превратила поздравление с днем рождения в рекламный пост

Российская теле- и радиоведущая, певица, киноактриса Анфиса Чехова в социальных сетях посвятила пост поздравлениям с семилетием клуба распродаж, использовав для этой цели фото с сыном, а выложив подобный трогательный снимок, она решила таким образом прорекламировать компанию, и в течение часа набрала около десятка тысяч лайков.

Януш Серпнень

Чехова подчеркнула, что ещё чуть-чуть и можно отправлять сына в школу. Поэтому ей как маме, крайне важно покупать только те вещи, в качестве которых она уверена. И тут она ссылается на клуб распродаж, естественно по случайному стечению обстоятельств, который именно сегодня заявил в социальных сетях о своем семилетии. Быть может, таким образом, киноактриса решила прорекламировать ресурс, сообщив подписчикам, что заходя на него, она всегда знает, что какой бы выбор ей не пришлось бы сделать, он всегда будет правильным, ибо это уже проверено годами.Далее ведущая похвасталась, что ей как одной из постоянных покупательниц клуба, специально для подписчиков дали персональный промокод с десятипроцентной скидкой на все заказы до первого апреля – «achekhova».В этой связи Чехова советует всем поспешить воспользоваться ее персональной скидкой и к тому же принять участие в розыгрыше ценных призов в честь праздника. С ее слов, разыгрываться будут 250 слонов, 7 подарочных сертификатов, 7 бесплатных заказов, Samsung Galaxy S7 Edge, iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Обо всех подробностях она советует поинтересоваться непосредственно у именинника – в клубе.Большинство похвалило ее красивого мальчика, отметив душевное фото матери с сыном. И лишь один из подписчиков, несколько невнимательно отнесся к посту, приняв поздравление клуба за поздравление сына и присоединился к поздравлениям мамы, хотя 7 лет Соломону исполнится только 31 мая 2019 года. Ответили на поздравления также и представители клуба, поблагодарив за них автора поста.Если говорить о подписчиках Чеховой, то их почти полутора миллионная гвардия не отличается особым рвением комментировать ее посты. В основном они отдают предпочтение отметкам «Нравится», особо не вдаваясь в подробности поста и не рассуждая по этому поводу. Так вчера наибольший интерес вызвал пост Чеховой в стихотворной форме и фото на подножке КАМаза, которое заставило подписчиков потрудится в комментариях, которых собралось до двух сотен. Два дня назад рекордным оказался пост с фото Анфисы и коментом в стихотворной форме, на котором она заглядывает сквозь затемненное стекло, а за ней стоит табличка с запретом прыгать с борта. Но все рекорды побил пост трехдневной давности, с просьбой откликнутся девушек 20-30 лет с пышными формами для съемок в рекламе. Вот тут уже фантазии подписчиков не было границ, отсюда и рекордная тысяча комментариев.