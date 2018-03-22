Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Минздрав сообщил о стоянии детей, отравившихся в Волоколамске После 12 лет брака Николь Кидман разводится с мужем МЧС установит в Волоколамске табло с результатами замеров проб воздуха На матч сборных Бразилии и России продали 65 тыс билетов Школы Волоколамского района остались без уроков физкультуры В Китае разработали смартфон на блокчейне В центре Харькова нашли бесхозного "Путина" «Схожу с ума»: Дочь Панина разоткровенничалась перед подписчиками В Москве цветочные часы на Поклонской горе запустят 1 мая В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии «ВладТайм» ждёт извинений от Слуцкого В Сети насмехаются над любовью американского спецназа к салу и нефти
| | После 12 лет брака Николь Кидман разводится с мужем

После 12 лет брака Николь Кидман разводится с мужем

Сегодня, 16:05
Многочисленные поклонники прославленной голливудской актрисы Николь Кидман были встревожены, узнав, что после 12 лет крепких семейных отношений с Китом Урбаном столь изящная и любящая пара может распасться навсегда.

После 12 лет брака Николь Кидман разводится с мужем

 

Именитое издание In Touch Weekly обнародовало информацию о том, что брак Кидман и Урбана находится на грани разрыва, а отношения между супругами изменились далеко не в лучшую сторону. Источники из близкого окружения голливудской пары сообщили о том, что внешнюю идиллию семейных отношений супруги поддерживают лишь на публике, а дома всё с каждым днём становится только хуже. Согласно опубликованной информации, пара даже посещала семейного психолога, на чём настоял Кит Урбан, однако, от этого их отношения не улучшились.

Также в издании указали, что друзья Кидман и Урбана уверены в скором разводе пары, так как Кидман зациклена на постоянном контроле своего супруга, а также нередко выражает свою недовольство относительно пагубной зависимости Кита к наркотикам, которую ему пришлось преодолеть.
Александр Вест
Новости по теме
Николь Кидман намерена подать на развод с Китом Урбаном из-за его увлечения сайентологией
Николь Кидман намерена подать на развод с Китом Урбаном из-за его увлечения сайентологией

Николь Кидман намерена подать на развод с Китом Урбаном из-за его увлечением сайентологией. К таким выводам пришли зарубежные таблоиды, поскольку пара в

Кит Урбан прокомментировал слухи о разводе с Николь Кидман
Кит Урбан прокомментировал слухи о разводе с Николь Кидман

Американские СМИ уже давно говорят о возможном разводе Николь Кидман с Китом Урбаном. Кантри-исполнитель решил прокомментировать данные предположения.

Николь Кидман готовится стать мамой в пятый раз
Николь Кидман готовится стать мамой в пятый раз

Николь Кидман со своим мужем Китом Урбаном задумались о пополнении семейства. На этот раз супруги желают усыновить ребенка из Индии.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости