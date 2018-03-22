После 12 лет брака Николь Кидман разводится с мужем

Многочисленные поклонники прославленной голливудской актрисы Николь Кидман были встревожены, узнав, что после 12 лет крепких семейных отношений с Китом Урбаном столь изящная и любящая пара может распасться навсегда.

Александр Вест

Именитое издание In Touch Weekly обнародовало информацию о том, что брак Кидман и Урбана находится на грани разрыва, а отношения между супругами изменились далеко не в лучшую сторону. Источники из близкого окружения голливудской пары сообщили о том, что внешнюю идиллию семейных отношений супруги поддерживают лишь на публике, а дома всё с каждым днём становится только хуже. Согласно опубликованной информации, пара даже посещала семейного психолога, на чём настоял Кит Урбан, однако, от этого их отношения не улучшились.Также в издании указали, что друзья Кидман и Урбана уверены в скором разводе пары, так как Кидман зациклена на постоянном контроле своего супруга, а также нередко выражает свою недовольство относительно пагубной зависимости Кита к наркотикам, которую ему пришлось преодолеть.