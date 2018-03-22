Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Минздрав сообщил о стоянии детей, отравившихся в Волоколамске После 12 лет брака Николь Кидман разводится с мужем МЧС установит в Волоколамске табло с результатами замеров проб воздуха На матч сборных Бразилии и России продали 65 тыс билетов Школы Волоколамского района остались без уроков физкультуры В Китае разработали смартфон на блокчейне В центре Харькова нашли бесхозного "Путина" «Схожу с ума»: Дочь Панина разоткровенничалась перед подписчиками В Москве цветочные часы на Поклонской горе запустят 1 мая В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии «ВладТайм» ждёт извинений от Слуцкого В Сети насмехаются над любовью американского спецназа к салу и нефти
| | Трещит по швам: Ким Кардашьян шокировала заметно располневшими бедрами

Трещит по швам: Ким Кардашьян шокировала заметно располневшими бедрами

Сегодня, 15:56
Пользователи Сети были шокированы, увидев, как сейчас выглядит Ким Кардашьян. Дело в том, что знаменитость значительно поправилась, из-за чего вещи на звездном теле трещат по швам.

Трещит по швам: Ким Кардашьян шокировала заметно располневшими бедрами

 

37-летняя звезда американского семейного шоу Ким Кардашьян расстроила фанатов своим внешним видом. В последнее время знаменитость набрала лишний вес, который уже достаточно сложно скрыть под одеждой. На днях журналисты сфотографировали Ким у входа в магазин детских игрушек, который расположен в Лос-Анджелесе. Снимки сразу же появились в Сети на осуждения фанатов.

Трещит по швам: Ким Кардашьян шокировала заметно располневшими бедрами

 

Многие отметили, что облегающие штаны знаменитости буквально расходятся по швам, не выдержав такого напряжения. Многие поклонники заподозрили, что Ким набрала вес из-за скандалов с супругом Канье Уэстом.
Светлана Славянская
Новости по теме
Ким Кардашьян шокировала своих фанатов стройной талией
Ким Кардашьян шокировала своих фанатов стройной талией

Шокировала фанатов своей тонкой талией Ким Кардашьян. После второй беременности телезвезда выглядит восхитительно, как отметили поклонники Ким.

Ким Кардашьян шокировала фанатов синими волосами
Ким Кардашьян шокировала фанатов синими волосами

Светская львица и фотомодель Ким Кардашьян продолжает экспериментировать со своей внешность недавно знаменитость из брюнетки стала блондинкой, а теперь и вовсе

В Сети появилось обнаженное фото Ким Кардашьян десятилетней давности
В Сети появилось обнаженное фото Ким Кардашьян десятилетней давности

В глобальной сети появились редкие кадры звезда семейного реалити-шоу Ким Кардашьян десятилетней давности. По словам самой знаменитости, обнаженные снимки

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости