Трещит по швам: Ким Кардашьян шокировала заметно располневшими бедрами

Пользователи Сети были шокированы, увидев, как сейчас выглядит Ким Кардашьян. Дело в том, что знаменитость значительно поправилась, из-за чего вещи на звездном теле трещат по швам.

37-летняя звезда американского семейного шоу Ким Кардашьян расстроила фанатов своим внешним видом. В последнее время знаменитость набрала лишний вес, который уже достаточно сложно скрыть под одеждой. На днях журналисты сфотографировали Ким у входа в магазин детских игрушек, который расположен в Лос-Анджелесе. Снимки сразу же появились в Сети на осуждения фанатов.

Светлана Славянская

Многие отметили, что облегающие штаны знаменитости буквально расходятся по швам, не выдержав такого напряжения. Многие поклонники заподозрили, что Ким набрала вес из-за скандалов с супругом Канье Уэстом.