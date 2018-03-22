Озабоченная экологией Ольга Орлова напомнила о главной проблеме

Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова разместила в своем Instagram призыв ко всем подписчикам уделить особое внимание проблемам экологии и, в частности, воды. Она разместила фото, где она стоит на морском побережье в голубом платье. Артистка рассказала, что сегодня Всемирный день воды, который учредила ООН с целью привлечения внимания людей к глобальному ухудшению ситуации в мире. Попутно Ольга сделала своеобразную рекламу компании, которую назвала знатоком в сфере качества воды, и пригласила всех изучать посты, которые будет сегодня размещать эта компания, потому что они могут оказаться очень интересными и познавательными.

Пользователи довольно радостно отнеслись к публикации Ольги и написали ей массу комплиментов, оценив ее образ, который они так и назвали - морским. Кто-то вспомнил, что сегодня Праздник Наурыз, а другие по этому поводу процитировали стихи про Мойдодыра. Певица, по мнению поклонников, выглядела элегантно и чертовски привлекательно.Кстати, совсем недавно в своем микроблоге Ольга Орлова делилась способом сохранения молодости и красоты. Оказалось, чтобы выглядеть настолько свежо, знаменитость регулярно пользуется услугами косметолога. В частности, певица увлеклась безоперационной армопластикой. Конечно, Ольга следит за питанием, и старается, чтобы оно было сбалансированным, но для сохранения ровных и пропорциональных линий тела, приходится прибегать к этой процедуре. Орлова заявила, что она просто в восторге от армопластики - она помогает отлично решить проблемы с отложениями, на внутренней поверхности бедра, животе, боках, коленях и руках.Правда, хейтеры высказали мнение, что все это неправда, и певица, по всей видимости, все же делала пластические операции. Но знаменитость просто проигнорировала подобные замечания. К слову, нынешняя внешность вполне устраивает певицу, хотя в свое время она просто ненавидела себя. В основном, из-за небольшого роста - с детства Орлова была маленького роста, самая низкая в классе. Ольге казалось, что мальчишки обращают внимание на более высоких ее одноклассниц. Но, со временем, все поменялось, и Ольге досталось даже больше мужского внимания, нежели ее «модельным» ровесницам. Как утверждает она сама, рядом с невысокой женщиной мужчины чувствуют себя рыцарями.