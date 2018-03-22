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| | «Схожу с ума»: Дочь Панина разоткровенничалась перед подписчиками

«Схожу с ума»: Дочь Панина разоткровенничалась перед подписчиками

Сегодня, 15:20
Алексей Панин в настоящее время известен не столько, как актёр, а за множество скандальных ситуаций. Поведение артиста влияет и на его дочь Анну. Девочка в Сети откровенно призналась, что уже начинает «сходить с ума».

«Схожу с ума»: Дочь Панина разоткровенничалась перед подписчиками

 

Дочь Панина выставила короткий ролик в Instagram, где прямо сказала о том, что больше всего её заботит. Дело оказалось в негативных отзывах подписчиков. Из-за Алексея Панина к странице Анны повышенное внимание, причём значительная часть интернет-пользователей переносит негативное отношение к артисту на ребёнка. Они нередко «пишут гадости», не совсем заботясь о возрасте девочки и её психике, как сообщает VladTime.

В конечном итоге, по словам Анны Паниной, она от этого устала. Дочь актёра попросила интернет-пользователей оставить её в покое и не писать негатив. Если уж им так хочется сказать гадость, девочка порекомендовала делать это на своих собственных страницах, а не у неё, поскольку из-за «потока грязи» ребёнок уже начинает «сходить с ума». Некоторые подписчики поддержали Анну Панину, посоветовав ей не обращать внимание на хейтеров отца.

Ирина Летинская
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