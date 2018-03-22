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| | Народ в ужасе: Ольга Рапунцель задумала провести «ритуал» с новорожденным ребенком

Народ в ужасе: Ольга Рапунцель задумала провести «ритуал» с новорожденным ребенком

Сегодня, 14:45
Ольга Рапунцель считает, что ребенка нужно защитить еще до крещения. Она разузнала у священника особый ритуал для новорожденного и теперь собирается его опробовать на своей дочери. Об этом звезда «Дома-2» рассказала поклонникам в новом интервью.

Народ в ужасе: Ольга Рапунцель задумала провести «ритуал» с новорожденным ребенком

 

Ольга Рапунцель готовится стать мамой, радостное событие должно произойти уже со дня на день, но она успела дать новое интервью. Девушка рассказала поклонникам, что собирается защитить дочь от недоброжелателей сразу после рождения. До крещения ребенка должно пройти не меньше 40 дней, но звезда «Дома-2» не собирается ждать так долго. Она разузнала у представителя церкви один специальный ритуал для защиты. Девушка уточнила лишь то, что для этого понадобится «слюна родителей».

Многие поклонники Ольги Рапунцель назвали такой «ритуал» ненужным и даже опасным, так как ранее о нем никто не слышал. Некоторые с сарказмом отнеслись к словам девушки и принялись насмехаться.
Виктория Озерова
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