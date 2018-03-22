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| | Сбежавшая невеста: Бывшая девушка Тимати поразила свадебным платьем

Сбежавшая невеста: Бывшая девушка Тимати поразила свадебным платьем

Сегодня, 13:31
Бывшая девушка Тимати и мать его единственной дочери Алена Шишкова предстала в образе невесты. Поклонники стали жалеть девушку, так как модель до сих пор не нашла себе достойного жениха.

Сбежавшая невеста: Бывшая девушка Тимати поразила свадебным платьем

 

Алена Шишкова стала настоящей звездой московской Недели моды. Профессиональная модель появилась на подиуме в шикарном пышном свадебном платье, которое покорило звездных гостей и именитых дизайнеров. Поклонники пришли в восторг от образа Шишковой и стали советовать Тимати снова обратить внимание на красавицу Алену.

«Теперь можно и под венец», «А Тимати видел, какую красотку потерял», «Вы прекрасны. Искренне вами восхищаюсь», «Снежная королева существует», «Шикарное платье. Королевская принцесса», «Красивая Аленушка, Тимати снова будет твой», - комментировали фото фолловеры Шишковой.
Светлана Славянская
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