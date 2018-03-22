Сбежавшая невеста: Бывшая девушка Тимати поразила свадебным платьем

Бывшая девушка Тимати и мать его единственной дочери Алена Шишкова предстала в образе невесты. Поклонники стали жалеть девушку, так как модель до сих пор не нашла себе достойного жениха.

Светлана Славянская

Алена Шишкова стала настоящей звездой московской Недели моды. Профессиональная модель появилась на подиуме в шикарном пышном свадебном платье, которое покорило звездных гостей и именитых дизайнеров. Поклонники пришли в восторг от образа Шишковой и стали советовать Тимати снова обратить внимание на красавицу Алену.«Теперь можно и под венец», «А Тимати видел, какую красотку потерял», «Вы прекрасны. Искренне вами восхищаюсь», «Снежная королева существует», «Шикарное платье. Королевская принцесса», «Красивая Аленушка, Тимати снова будет твой», - комментировали фото фолловеры Шишковой.