Сбежавшая невеста: Бывшая девушка Тимати поразила свадебным платьем

Алена Шишкова стала настоящей звездой московской Недели моды. Профессиональная модель появилась на подиуме в шикарном пышном свадебном платье, которое покорило звездных гостей и именитых дизайнеров. Поклонники пришли в восторг от образа Шишковой и стали советовать Тимати снова обратить внимание на красавицу Алену.
«Теперь можно и под венец», «А Тимати видел, какую красотку потерял», «Вы прекрасны. Искренне вами восхищаюсь», «Снежная королева существует», «Шикарное платье. Королевская принцесса», «Красивая Аленушка, Тимати снова будет твой», - комментировали фото фолловеры Шишковой.