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| | Ксения Бородина рассказала об «издевательствах» над ребенком

Ксения Бородина рассказала об «издевательствах» над ребенком

Сегодня, 14:17
Российская телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина буквально порвала социальные сети своим постом в течении нескольких часов, собрав около 200 тысяч лайков и около 3 тысяч комментариев. Ведущая затронула детскую тему, вызвав массу споров по поводу просмотра детьми мультиков.

Ксения Бородина рассказала об «издевательствах» над ребенком

 

Актриса в своем очередном посту сообщила, что ее дети смотрят мультфильм о цирковом льве по имени Бонифаций. Она также уточнила, что большинству понятно - старые мультики добрее и лучше. Но вопрос, по ее мнению, стоит в том, нужна ли нашим детям «Свинка Пеппа», «Мимимишки», «Три кота». Бородина поинтересовалась, включают ли дети подписчиков все, что хотят или взрослые настаивают на своём? Или вообще не дают смотреть мультик? Телеведущая сообщила также, что они убрали айпед совсем, и разрешают смотреть только телевидение по 20 минут утром и вечером.

Помимо восторгов дочкой, фотографией которой актриса проиллюстрировала свой пост, было высказано множество различных мнений по этому поводу. Кто-то говорил, что включает детям то, что они просят и любят. Кого-то этот пост заставил задуматься. А кому-то дал повод поддержать Ксению.

Оказалось, что некоторые родители позволяют детям смотреть планшет на выходных, а так утром детям можно по телевизору смотреть, что они хотят. Другие уже с пеленок приучают деток к советским мультфильмам, считая, что именно они несут доброту и пользу деткам. Но были и те, кто включает «Малышарики», «Мимимишки», «Фиксики», а о советских мультиках отзывается не благосклонно, констатируя, что дети их совсем не смотрят, видимо, они не такие красочные.

Многие очевидно не предавали особого значения детскому выбору, подчеркивая, что их ребенок смотрит, что хочет. Кроме того, они и сами считают, что наши мультики (очевидно имея ввиду советские) и им не все нравятся, так как по яркости очень уступают современным. Хотя внесли поправку, что есть среди них все же хиты, которые дети сразу полюбили.

Чьи-то дети, со слов родителей, вообще не любят смотреть мультики, как бы взрослые не старались их приучить. С их слов, детки увлекаются «развивайками» в ютубе. Высказывалось мнение, что можно дозировано включать зарубежные, но только не «Свинку Пеппу». В то же время те, кто включают то, что хочет ребенок, констатировали, что из советских самым любимым является мультик про мамонтенка, а вот как раз зарубежные их дитятко не любит почему-то.

В общем, мнения разделились, на тех кто разрешает все и не любит советских мультиков, и тех кто наоборот, позволяет смотреть только в определенное время, дозировано и лишь полезные, по их мнению, добрые, проверенные на своем опыте, старые советские мультфильмы, которые не содержат сцен насилия, грубости и смотреть которые одно удовольствие, в отличие от ужасных, и страшных мультфильмов современности с грубостями, жестокостью и вульгарностью.
Януш Серпнень
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