Черная вдова: Тощая Анджелина Джоли шокировала посетителей супермаркета

42-летняя актриса Анджелина Джоли посетила популярную американскую сеть супермаркетов Whole Foods в районе Лос-Анджелеса. Голливудскую звезду заметили в компании сына Пакса и дочери Захара, остальных детей замечено не было. Многодетная мать выбирала в супермаркете продукты без искусственных консервантов, усилителей вкуса и трансжиров.
Актриса была одета в черное пальто в пол и брюки, а лицо предпочла спрятать за объемными очками. Другие посетители супермаркета были шокированы внешним видом актрисы. Многие рассказали, что Анджелина очень тощая с болезненным цветом лица.