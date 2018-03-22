Черная вдова: Тощая Анджелина Джоли шокировала посетителей супермаркета

Тощая Анджелина Джоли появилась в Лос-Анджелеса в местном супермаркете, где привлекла к своей персоне немало внимания. Покупатели в магазине сравнили Джоли с «черной вдовой» за внешний вид актрисы.

42-летняя актриса Анджелина Джоли посетила популярную американскую сеть супермаркетов Whole Foods в районе Лос-Анджелеса. Голливудскую звезду заметили в компании сына Пакса и дочери Захара, остальных детей замечено не было. Многодетная мать выбирала в супермаркете продукты без искусственных консервантов, усилителей вкуса и трансжиров.

Светлана Славянская

Актриса была одета в черное пальто в пол и брюки, а лицо предпочла спрятать за объемными очками. Другие посетители супермаркета были шокированы внешним видом актрисы. Многие рассказали, что Анджелина очень тощая с болезненным цветом лица.