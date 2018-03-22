Лолита рассказала о трудных отношениях с молодым мужем

Пресса смогла получить весьма откровенное интервью от певицы Лолиты Милявской, в котором она рассказала о различных аспектах своей жизни, в том числе о довольно непростых отношениях с супругом. Вместе они уже восемь лет и не планируют расходиться, но тяжелые характеры обоих иногда дают о себе знать.

Николай Офицеров

Артистка призналась, что муж не так давно состоял в секте, откуда ей посчастливилось его вытащить без особых последствий. Тем не менее, певица считает, что в браке счастлива.», - заявила Милявская.Лолита также предпочитает быстро забывать обиды. Она утверждает, что эта черта появилась у нее с возрастом. По ее мнению, появляется настоящий страх, что потом может не хватить именно одного дня, который был проведен в пустых обидах.По словам певицы, у мужа есть верный прием, как сделать так, чтобы она быстро сменила гнев на милость. Она уверяет, что ей не нужны ни подарки, ни цветы, а вот объятия и теплые слова супруга самое лучшее, что может быть.