Худеющая Елена Летучая поразила поклонников «зрелостью» лица

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая поехала в Испанию для борьбы с лишним весом. Гроза ресторанов отправилась в специализированное заведение, где помогают людям избавляться от избыточных килограммов.

В клинике Летучая встретилась с актрисой Ингеборгой Дапкунайте. Знаменитости мило беседовали, шутили и прекрасно провели время вместе. В Instagram появились фотографии с Летучей и Дапкунайте. Пользователи активно комментируют снимки. По мнению поклонников, 39-летняя Летучая выглядит старше, чем 55-летняя Ингеборга Дапкунайте. Данный факт смущает некоторых фанатов. Юзеры рекомендуют журналистке срочно избавляться от лишних килограммов, поскольку похудевшая она станет выглядеть намного моложе.

Домбровский Сергей

Пользователи восхитились прекрасной формой актрисы. По словам одного из фанатов, время не властно над жизнерадостной Дапкунайте. В глазах юзеров, Летучая значительно проигрывает актрисе практически по всем показателям.