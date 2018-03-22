Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

"Валька-полстакана": Станислав Садальский резко раскритиковал поведение Матвиенко Журналист «Дождя» обвинил лидера ЛДПР в сексуальных домогательствах «Жёсткие рамки»: Маликов показал, как питается чёрной икрой и мраморной говядиной У отравившегося в Волоколамске ребенка отказали ноги На поверхности Марса нашли идеально круглый шар Отомстили за кота: В Курске благотворители изнасиловали добровольца Ибрагимович до конца недели перейдет из «МЮ» в «Лос-Анджелес Гэлакси» Первый российский круизный лайнер выйдет в Каспий в 2019 году Представлен безрамочный смартфон Vivo V9 Модель Анюта Рай в пенной ванне делилась с фанатами «бредом» о деньгах Эксперты назвали 7 способов для привлечения внимания к рекламе в Instagram Учёные: Хип-хоп учит детей различать опасные болезни
| | Худеющая Елена Летучая поразила поклонников «зрелостью» лица

Худеющая Елена Летучая поразила поклонников «зрелостью» лица

Сегодня, 22:40
Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая поехала в Испанию для борьбы с лишним весом. Гроза ресторанов отправилась в специализированное заведение, где помогают людям избавляться от избыточных килограммов.

Худеющая Елена Летучая поразила поклонников «зрелостью» лица

 

В клинике Летучая встретилась с актрисой Ингеборгой Дапкунайте. Знаменитости мило беседовали, шутили и прекрасно провели время вместе. В Instagram появились фотографии с Летучей и Дапкунайте. Пользователи активно комментируют снимки. По мнению поклонников, 39-летняя Летучая выглядит старше, чем 55-летняя Ингеборга Дапкунайте. Данный факт смущает некоторых фанатов. Юзеры рекомендуют журналистке срочно избавляться от лишних килограммов, поскольку похудевшая она станет выглядеть намного моложе.

Худеющая Елена Летучая поразила поклонников «зрелостью» лица

 

Пользователи восхитились прекрасной формой актрисы. По словам одного из фанатов, время не властно над жизнерадостной Дапкунайте. В глазах юзеров, Летучая значительно проигрывает актрисе практически по всем показателям.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Телеведущая Елена Летучая заинтриговала фанатов фотографиями в свадебном платье
Телеведущая Елена Летучая заинтриговала фанатов фотографиями в свадебном платье

Российский тележурналист, телеведущая и телепродюсер Елена Летучая заинтриговала своих фанатов фотографиями в свадебном платье. Фотоснимки опубликовали на

Елена Летучая отправилась вместе с женихом в путешествие
Елена Летучая отправилась вместе с женихом в путешествие

37-летняя телеведущая Елена Летучая отправилась со своими женихом в экстремальное путешествие. Своими впечатлениями теледива поделилась в сети Instagram.

Елена Летучая в алом бикини поразила всех своей грудью
Елена Летучая в алом бикини поразила всех своей грудью

Роскошная грудь 37-летней Елены Летучей привлекла внимание ее подписчиков в Instagram. Для всегда консервативной телеведущей снимки получились достаточно

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости