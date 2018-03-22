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| | Из-за проблем со здоровьем Селин Дион отменила концерты

Из-за проблем со здоровьем Селин Дион отменила концерты

Сегодня, 12:44
Всемирно известная певица Селин Дион огорчила своих многочисленных поклонников, объявив о том, что из-за проблем со здоровьем она была вынуждена отменить ряд запланированных выступлений.

Из-за проблем со здоровьем Селин Дион отменила концерты

 

Лишь с 22 мая нынешнего года Селин Дион продолжит выступать на концертах, а все ранее запланированные выступления певицы были отменены до указанного срока. Из-за возникших проблем со средним ухом певице крайне трудно петь, в связи с чем её концерты в Лас-Вегасе, которые должны были состояться с 27 марта, были отменены. Селин Дион рассказала своим фанатам о том, что проблемы со средним ухом беспокоят её уже в течение нескольких лет, а капли, ранее помогавшие ей выступать, недавно перестали оказывать лечащий эффект.

Певица также поведала о том, что из-за утери эффективности медицинских препаратов она согласилась на хирургическую процедуру с минимумом вмешательства. Заметим, из-за отмены своих выступлений Селин Дион в ряде социальных сетей попросила прощения у своих преданных поклонников.
Александр Вест
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