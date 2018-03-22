Ирина Шейк призналась в любви голой «татарской сестре»

Ирина Шейк в личном микроблоге поздравила близкую подругу Ингу Рубинштейн с днем рождения. Пост получился необычным, потому что модель призналась в любви «татарской сестре» и сопроводила слова фото обнаженной подруги.

Виктория Озерова

Ирина Шейк в своем Instagram-аккаунте поделилась фото обнаженной Инги Рубинштейн. На снимке коллекционер сидит на стуле. Прикрывает ее наготу лишь пиджак, наброшенный на плечи. В руке Инга Рубинштейн держит сигарету, сама она задумчиво смотрит мимо объектива камеры куда-то вверх. Эффектное фото подруги модель сопроводила трогательными словами. Она поблагодарила ее за годы знакомства и отметила, что Рубинштейн уникальна и незаменима. Ирина Шейк призналась, что любит коллекционера и назвала ее своей «татарской сестрой». Так модель поздравила подругу с днем рождения.Публикацию оценили более 100 тысяч пользоватеей, многие присоединились к поздравлениям.