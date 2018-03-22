Алена Водонаева учится колдовству у участницы «Битвы экстрасенсов» Натальи Бантеевой

Экс-участница проекта «Дом-2»Алена Водонаева решила сменить домовское «волшебство» на ворожбу. Научиться колдовать теледива вознамерилась у звезды «Битвы экстрасенсов» Натальи Бантеевой и уже записалась на занятия в «Закрытую школу» питерской прорицательницы.

Телестройка навсегда оставила на Водонаевой отпечаток публичности, но по всему видно, что это как раз ее и не тяготит. Алена и сама не прочь поделиться подробностями личной жизни с поклонниками, и регулярно информирует их в Instagram о тех или иных переменах. К примеру, об отдыхе на Бали вместе с мужем или съемках в откровенной фотосессии. Пользователи Сети первыми узнали о писательских планах Алены, а теперь и о том, что экс-участница телестройки хочет податься в магию. В качестве наставницы девушка выбрала участницу девятого сезона проекта «Битва экстрасенсов» Бантееву в том числе и потому, что она из Санкт-Петербурга. Водонаева называет Наталью питерским Дамбл Дором и предлагает своим подписчикам к ней присоединиться.

Дарья Светозарова

В мастерстве Натальи убеждена не только Алена, но и ведущий «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров. На встрече с фанатами в Пензе он рассказал, как Наталья Бантеева помогла ему узнать о судьбе пропавшей родственницы. Едва коснувшись снимка, она заявила, что девушка на фото мертва и погибла от удара ножом. Как ей удалось выяснить это, Наталья предпочла не отвечать, но ее догадка подтвердилась. Через несколько дней тело обнаружили. Девушка погибла от удара в сердце.