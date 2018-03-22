Герой мема «Адвокат» собрался женится на 70-летней пенсионерке

Любви, безусловно, все возрасты покорны, что не устают доказывать мужчины в шоу-бизнесе, которые сходят с ума от взрослых женщин. Чего стоят звездные союзы Прохора Шаляпина и Максима Галкина.

Теперь же в их ряды решил затесаться также и лицо интернет-мема «Адвокат» Гоген Солнцев. Его с ума смогла свести знойная красотка, которой сейчас уже за 70. Счастливая пара уже подала заявление в ЗАГС и 12 апреля их ожидают для торжественного события.Конечно же, она очень богата и обладает массой связей в нужных Гогену кругах, однако, сам молодой человек утверждает, что им движут не корыстные побуждения, а искренние светлые чувства, которые в нем бушевали на протяжении последних четырех лет. После того, как эти самые чувства прошли серьезную проверку, пара решилась на этот серьезный шаг.Роман, как известно, закрутился с того самого момента, как пенсионерка пришла к Гогену на спектакль и предложила свое финансирование для некоторых из них. После этого молодой ловелас понял, что дело следует брать в свои руки, взял пожилую барышню в оборот и уже спустя какое-то время жил в ее особняке в Подмосковье.

Николай Офицеров

В доказательство своих чистых намерений Гоген уже закрепил отношения с женщиной, что называется, «на небесах», обвенчавшись в церкви. Простым житейским браком, как и говорилось, они скрепят свои узы 12 апреля.