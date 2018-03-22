Звезда «Дома-2» обвинила Елену Корикову в домогательствах

Оксана Ряска, получившая широкую известность, снявшись в телевизионном реалити-шоу «Дом-2», выступила с критикой в адрес прославленной российской актрисы Елены Кориковой, обвинив её в сексуальных домогательствах.

Александр Вест

Вновь в центре общественного интереса оказалась Елена Корикова, однако, в этот раз внимание на ней сосредоточилось по весьма негативным причинам. Недавно Корикова поведала в том, что в её адрес поступили неоднократные обвинения в алкоголизме, с которыми она намерена бороться через суд. Очередные обвинения, но в этот раз в домогательстве, в адрес Елены выдвинула Ольга Ряска. По словам звезды телестройки, Корикова намеренно пристаёт к её мужчине, стараясь увести его.Ряска заявила о том, что актриса якобы намеренно вытягивает с бизнесмена деньги, устраивая раскол в её семье. Также Ольга Ряска заметила, что неоднократные ссоры со своим возлюбленным у неё возникали из-за постоянных звонков Кориковой, которая просила крупные суммы денег.