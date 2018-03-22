Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

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| | Поклонники не узнали Пугачеву на раритетном фото

Поклонники не узнали Пугачеву на раритетном фото

Сегодня, 11:16
Пользователи Сети активно спорят о фотографии, сделанной два года назад на показе модельера Валентина Юдашкина в Кремлевском дворце. На снимке запечатлена Алла Пугачева в необычном для себя образе.

Поклонники не узнали Пугачеву на раритетном фото

 

Примадонна избавилась от лишних килограммов благодаря жёсткой диете, дабы хорошо выглядеть, выходя на публику в обществе своего молодого супруга пародиста Максима Галкина. Поклонники не могут поверить в то, что на снимке запечатлена Пугачева. Некоторым кажется невероятной способность выглядеть настолько хорошо в таком возрасте. Алле Пугачевой весной 2019 года исполнится 70 лет. Она уже практически не выступает на сцене, но обещает организовать грандиозную концертную программу на свой юбилей, если здоровье не подведет.

Примадонна хочет выглядеть молодо рядом со своими юными детьми, поэтому тщательно следит за внешностью и прибегает к различным диетам. Серьезно заниматься спортом и вести активный образ жизни Пугачевой запрещают врачи, поэтому ей приходиться ограничивать себя в питании, дабы иметь пристойный вид.
Домбровский Сергей
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