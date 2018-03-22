Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Сексуальная Вера Брежнева удивила фанатов странной грудью

Сексуальная Вера Брежнева удивила фанатов странной грудью

Сегодня, 11:33
Известная певица Вера Брежнева показала снимок со своим новым образом. Артистка была в блестящем красном платье с очень большим декольте, хорошо открывающим грудь. Образ достаточно эффектный и интересный, однако он понравился далеко не всем подписчикам.

Сексуальная Вера Брежнева удивила фанатов странной грудью

 

Значительная часть интернет-пользователей заметили, что снимок сильно обрабатывался в графическом редакторе. В частности, по мнению некоторых поклонников, это было явно видно в области груди и пресса. Вера Брежнева выглядела сексуально, но образ не являлся естественным. Некоторые даже назвали фото «компьютерной откровенностью». Фанаты поразились, зачем артистке это делать, учитывая, что она и так прекрасно выглядит.

Вера Брежнева не один раз называлась секс-символом эстрады. Знаменитость всегда привлекала внимание своими формами, и не прибегая к помощи фотошопа. То, что теперь это произошло, несколько насторожило поклонников. Они начали делать предположения, что, возможно, у артистки возникли проблемы со здоровьем, потому она и попыталась это скрыть в графическом редакторе. Другие, впрочем, посчитали, что дело просто в наборе веса или излишней худобе. Ранее Веру Брежневу уже обвиняли в том, что она явно склонна к анорексии.

Было и мнение, что дело просто в платье, которое оказалось не слишком удачным для артистки. Наряды достаточно часто портят любую красоту, вводя также окружающих в заблуждение. Такое не раз бывало с разными артистами. В частности, не редко именно из-за платья певиц и актрис подозревали в беременности, чего на самом деле не было. Потому есть вероятность, что подобная беда произошла и Верой Брежневой – помешал именно наряд, что потом попытались скрыть не очень удачной графической коррекцией.

Отдельные поклонники также отметили, что данный образ певицу сильно старит. В частности, им не понравилось количество косметики и причёска, которую такие фанаты назвали «ретроначёсом».

Стоит, впрочем, отметить, что не все так критично расценили новый образ знаменитости. Некоторым поклонникам Вера Брежнева на новом снимке очень понравилась. Они сравнивали её с настоящей богиней. «Роковой, властный, пронизывающий насквозь образ! Отличное преображение нежной и романтичной Веры в эдакую владычицу всего и вся!» - подчеркнула одна подписчица.
Ирина Летинская
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