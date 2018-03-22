Дженнифер Энистон впервые предложила Анджелине Джоли тайно встретиться

Дженнифер Энистон намерена тайно встретиться с Анджелиной Джоли, чтобы рассказать об своих возобновленных отношениях с Брэдом Питтом. Энистон не хочет, чтобы их счастью мешали прошлые отношения, утверждает зарубежное издание In Touch.

Светлана Славянская

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон считает, что ей наконец пора встретиться с Анжелиной Джоли, чтобы обсудить прошлые обиды. «Джен хочет начать свою жизнь с чистого листа. Она не хочет, чтобы какой-нибудь багаж из прошлого, в том числе то, что случилось с Брэдом и Анджелиной, могли помешать её счастью с актером», - говорится в издании.Инсайдеры предполагают, что Джоли оказалась от тайной встречи и заявила, что Энистон не стоит так унижаться и извиняться перед ней. Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон возобновили свои отношения после громкого развода.