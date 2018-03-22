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| | Дженнифер Энистон впервые предложила Анджелине Джоли тайно встретиться

Дженнифер Энистон впервые предложила Анджелине Джоли тайно встретиться

Сегодня, 11:04
Дженнифер Энистон намерена тайно встретиться с Анджелиной Джоли, чтобы рассказать об своих возобновленных отношениях с Брэдом Питтом. Энистон не хочет, чтобы их счастью мешали прошлые отношения, утверждает зарубежное издание In Touch.

Дженнифер Энистон впервые предложила Анджелине Джоли тайно встретиться

 

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон считает, что ей наконец пора встретиться с Анжелиной Джоли, чтобы обсудить прошлые обиды. «Джен хочет начать свою жизнь с чистого листа. Она не хочет, чтобы какой-нибудь багаж из прошлого, в том числе то, что случилось с Брэдом и Анджелиной, могли помешать её счастью с актером», - говорится в издании.

Инсайдеры предполагают, что Джоли оказалась от тайной встречи и заявила, что Энистон не стоит так унижаться и извиняться перед ней. Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон возобновили свои отношения после громкого развода.
Светлана Славянская
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