Михаил Богдасаров покаялся перед телезрителями в своем адюльтере

Известный актер осознанно пришел в студию одного из российских телеканалов и в популярной передаче подробно рассказал телезрителям о своей семейной перипетии, которая произошла с ним недавно.

Сергей Денисов

Богдасаров честно поведал широкой публике о том, что он бросил свою законную супругу и ушел к молодой любовнице. Однако вскоре вновь вернулся «на родину». Поход за новыми романтическими отношениями окончился печально. Со своей законной супругой Раисой они прожили в законном браке более двадцати лет и воспитывали двоих сыновей. С молодой женщиной Богдасаров познакомился в социальной сети и пригласил ее в театр.Отношения развивались стремительно. Актер ушел из дома и поселился в квартире любовницы. Затем он оформил официальный развод с законной супругой. Раиса очень тяжело пережила разрыв, но промолчала.Однако отношения в новой семье у Михаила Богдасарова не заладились. Молодая гражданская жена оказалась жестким человеком. Она не прощала актеру его слабостей и предъявляла завышенные требования. Начались ссоры и затем состояние перманентного конфликта. Жить и работать в такой атмосфере актер не смог. Он попытался из последних сил спасти новый брак, но однажды утром встал и ушел к прежней супруге.Раиса его простила и приняла. Актер, тем не менее, чувствовал какую-то недосказанность в поступке. Он пришел не в церковь покаяться, а на телестудию рассказать всем о том, что произошло с ним. Многие посетители социальных сетей оправдывают актера и радуются, что у него все закончилось хорошо.