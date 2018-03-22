Евгений Жарков потратит 2,5 миллиона на свадьбу

Популярный участник телевизионного проекта «Дом-2» Евгений Жарков обрадовал своих многочисленных поклонников, сообщив о скором свадебном торжестве, которое состоится уже в конце весны. На свадьбу Жарков планирует потратить более двух миллионов рублей.

Александр Вест

Бывший участник знаменитой телестройки Евгений Жарков лишь в прошлом году повстречал свою возлюбленную в Абхазии, где они проживали в одной гостинице. Осознав, что встреча была не случайной, уже через полгода Евгений попросил руки своей девушки, на что та ответила согласием. Своим фанатам Жарков также сообщил о том, что планирует потратить на свадебное торжество не менее 2,5 миллионов рублей. Свадьбу молодожёны планируют устроить лишь в конце весны, так как ждут тёплой погоды.Стоит напомнить, что Евгений собирался привести на проект свою возлюбленную, о чём даже оповестил продюсеров «Дома-2», однако, неожиданно для его поклонников и самого себя ему пришлось уйти с телестройки, вытянув чёрную метку.