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| | Евгений Жарков потратит 2,5 миллиона на свадьбу

Евгений Жарков потратит 2,5 миллиона на свадьбу

Сегодня, 10:43
Популярный участник телевизионного проекта «Дом-2» Евгений Жарков обрадовал своих многочисленных поклонников, сообщив о скором свадебном торжестве, которое состоится уже в конце весны. На свадьбу Жарков планирует потратить более двух миллионов рублей.

Евгений Жарков потратит 2,5 миллиона на свадьбу

 

Бывший участник знаменитой телестройки Евгений Жарков лишь в прошлом году повстречал свою возлюбленную в Абхазии, где они проживали в одной гостинице. Осознав, что встреча была не случайной, уже через полгода Евгений попросил руки своей девушки, на что та ответила согласием. Своим фанатам Жарков также сообщил о том, что планирует потратить на свадебное торжество не менее 2,5 миллионов рублей. Свадьбу молодожёны планируют устроить лишь в конце весны, так как ждут тёплой погоды.

Стоит напомнить, что Евгений собирался привести на проект свою возлюбленную, о чём даже оповестил продюсеров «Дома-2», однако, неожиданно для его поклонников и самого себя ему пришлось уйти с телестройки, вытянув чёрную метку.
Александр Вест
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