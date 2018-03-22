Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Муж Лолиты флиртует с незнакомками в Сети

Муж Лолиты флиртует с незнакомками в Сети

Сегодня, 10:30
В своем недавнем интервью Лолита Милявская рассказала о том, что не получает от молодого супруга Дмитрия должного внимания в виде лайков на просторах социальных сетей. Ее мужчина, при этом, постоянно ставит отметки «мне нравится» другим красивым девушкам.

Муж Лолиты флиртует с незнакомками в Сети

 

В недавнем интервью Лолита заявила о том, что о подобном поведении Дмитрия с другими представительницами прекрасного пола ей рассказывают собственные подписчики, которые также следят и за супругом певицы. Сама Лолита уверяет, что муж на нее подписан, но лайков не ставит абсолютно.

Милявская, в последнее время стала крайне активным пользователем социальных сетей и очень часто выкладывает в свой микроблог снимки и фото из повседневной жизни.

«Он подписан на меня в Инстаграме, но даже лайки мне не ставит никогда. Поклонники мне доносят, что красивым девушкам сердечки ставить он не ленится. Я спрашиваю почему так, а он мне отвечает, что его работа тренировать людей, а потому когда он видит кого-то, кто занят физическими нагрузками, видит, что кто-то развивается, то почему бы это не похвалить», - заявила Лолита.

Певицу этот факт расстраивает, но не слишком. Она признается, что действительно так и не смогла приучить себя к постоянному посещению спортзала. По ее словам, часто после гастролей она лениться и совершенно не хочет напрягать свой организм.

«Я никогда не думала о диетах. Могу себя прижать, если предстоят важные съемки, но и то сходить с ума не буду, чтобы есть по часам или считать калории», - добавила Лолита.
Николай Офицеров
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