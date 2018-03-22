Муж Лолиты флиртует с незнакомками в Сети

В своем недавнем интервью Лолита Милявская рассказала о том, что не получает от молодого супруга Дмитрия должного внимания в виде лайков на просторах социальных сетей. Ее мужчина, при этом, постоянно ставит отметки «мне нравится» другим красивым девушкам.

Николай Офицеров

В недавнем интервью Лолита заявила о том, что о подобном поведении Дмитрия с другими представительницами прекрасного пола ей рассказывают собственные подписчики, которые также следят и за супругом певицы. Сама Лолита уверяет, что муж на нее подписан, но лайков не ставит абсолютно.Милявская, в последнее время стала крайне активным пользователем социальных сетей и очень часто выкладывает в свой микроблог снимки и фото из повседневной жизни.», - заявила Лолита.Певицу этот факт расстраивает, но не слишком. Она признается, что действительно так и не смогла приучить себя к постоянному посещению спортзала. По ее словам, часто после гастролей она лениться и совершенно не хочет напрягать свой организм.», - добавила Лолита.