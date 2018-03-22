Трагедия произошла в семье Татьяны Лазаревой

Известная российская актриса Татьяна Лазарева сообщила своим подписчикам в Instagram весьма скорбное известие. Судя по всему, актриса попрощалась со своими родителями, покинувшими этот мир.

Александр Вест

Многочисленные поклонники Татьяны Лазаревой выразили свои глубочайшие соболезнования актрисе, которая сообщила в своём официальном Instagram-аккаунте о том, что её родители «теперь там вместе». Также Лазарева поблагодарила своих маму и папу за всё, что они сделали для неё, пообещав увидеться с ними в лучшем месте, где они сейчас находятся. Многие поклонники Татьяны заметили, что ушедшие близкие навсегда останутся в сердце, если поддерживать светлую память о любимых людях.Стоит заметить, некоторые фанаты также заявили о том, что взрослыми люди становятся лишь после утраты своих родителей, поэтому Татьяне Лазаревой повезло так долго оставаться «девочкой и любимой дочкой».