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| | Трагедия произошла в семье Татьяны Лазаревой

Трагедия произошла в семье Татьяны Лазаревой

Сегодня, 10:06
Известная российская актриса Татьяна Лазарева сообщила своим подписчикам в Instagram весьма скорбное известие. Судя по всему, актриса попрощалась со своими родителями, покинувшими этот мир.

Трагедия произошла в семье Татьяны Лазаревой

 

Многочисленные поклонники Татьяны Лазаревой выразили свои глубочайшие соболезнования актрисе, которая сообщила в своём официальном Instagram-аккаунте о том, что её родители «теперь там вместе». Также Лазарева поблагодарила своих маму и папу за всё, что они сделали для неё, пообещав увидеться с ними в лучшем месте, где они сейчас находятся. Многие поклонники Татьяны заметили, что ушедшие близкие навсегда останутся в сердце, если поддерживать светлую память о любимых людях.

Стоит заметить, некоторые фанаты также заявили о том, что взрослыми люди становятся лишь после утраты своих родителей, поэтому Татьяне Лазаревой повезло так долго оставаться «девочкой и любимой дочкой».
Александр Вест
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