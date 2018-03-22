Маколей Калкин рассказал о том, как лишился девственности

Маколей Калкин является крайне редким гостем для телевизионных и радиоэфиров, но вот на подкаст Анны Фарис Unqualified решил сделать исключение и дал откровенное интервью, в ходе которого признался, как и когда потерял девственность.

Николай Офицеров

Началось все с вопроса самой Фарис, которая спросила, что ей интересно, в каком бы возрасте Маколей хотел бы, чтобы его дети, будь у него таковые, вступили во взрослую жизнь и расстались с невинностью. После этого звезда «Один дома» заявил, что лично ему было 15 лет. Также он попытался отшутиться, что детишкам стоит подождать до свадьбы, но сам он примером быть не может, потому что не дождался совершеннолетия.», - заявил Калкин.Имя своей партнерши он называть отказался. Однако известно, что спустя три года, в 18 лет Маколей женился на актрисе Рейчел Майнер, вместе с которой учился. С тех пор он поменял немало пассий, среди которых знаменитая актриса Мила Кунис. С осени 2017 года СМИ сообщили о романе с Брендой Сонг.», - заявил Калкин.