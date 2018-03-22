Маколей Калкин рассказал о том, как лишился девственности

Началось все с вопроса самой Фарис, которая спросила, что ей интересно, в каком бы возрасте Маколей хотел бы, чтобы его дети, будь у него таковые, вступили во взрослую жизнь и расстались с невинностью. После этого звезда «Один дома» заявил, что лично ему было 15 лет. Также он попытался отшутиться, что детишкам стоит подождать до свадьбы, но сам он примером быть не может, потому что не дождался совершеннолетия.
«Это не было грубо или странно, скорее, тепло и липко. Мы все тщательно спланировали. Когда все началось, слушали The White Album от группы The Beatles. Я постоянно спрашивал, все ли правильно делаю», - заявил Калкин.
Имя своей партнерши он называть отказался. Однако известно, что спустя три года, в 18 лет Маколей женился на актрисе Рейчел Майнер, вместе с которой учился. С тех пор он поменял немало пассий, среди которых знаменитая актриса Мила Кунис. С осени 2017 года СМИ сообщили о романе с Брендой Сонг.
«У меня особенная подруга. Она из Азии, потому я научился шутить по-азиатски. Это круто. Она ко мне очень добра. Мне кажется, я такого отношения не знал никогда. Сначала оно показалось мне незнакомым и очень странным», - заявил Калкин.