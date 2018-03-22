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| | Наркотическая зависимость и анорексия: Алеся Кафельникова рассказала о своих проблемах

Наркотическая зависимость и анорексия: Алеся Кафельникова рассказала о своих проблемах

Сегодня, 09:24
Дочь знаменитого спортсмена Евгения Кафельникова рассказала в одной из передач российского телеканала о своей нелегкой судьбе и испытаниях, которые выпали на ее долю.

Наркотическая зависимость и анорексия: Алеся Кафельникова рассказала о своих проблемах

 

Откровенное признание Алеси взбудоражили российскую публику. Она поведала всей стране о том, как впала в наркотическую зависимость, когда получала образование в Лондоне, о своем одиночестве и анорексии, которую заработала на жестких диетах. В студию вместе с ней пришла мама, которая добавила в монолог Алеси и свои признания о том, что она всегда переживала, что не может уделить своей дочери должного внимания и чувствует себя виноватой.

Девушке понадобилось лечение, чтобы избавиться от наркотической зависимости. Она до сих пор «сидит» на антидепрессантах, старается не посещать вечеринки и светские мероприятия, где есть алкоголь.

Сейчас у Алисы Кафельниковой жизнь постепенно налаживается. В ближайших планах девушки – получить образование и сделать собственную карьеру в модельном бизнесе.
Сергей Денисов
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