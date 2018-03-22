Наркотическая зависимость и анорексия: Алеся Кафельникова рассказала о своих проблемах

Дочь знаменитого спортсмена Евгения Кафельникова рассказала в одной из передач российского телеканала о своей нелегкой судьбе и испытаниях, которые выпали на ее долю.

Сергей Денисов

Откровенное признание Алеси взбудоражили российскую публику. Она поведала всей стране о том, как впала в наркотическую зависимость, когда получала образование в Лондоне, о своем одиночестве и анорексии, которую заработала на жестких диетах. В студию вместе с ней пришла мама, которая добавила в монолог Алеси и свои признания о том, что она всегда переживала, что не может уделить своей дочери должного внимания и чувствует себя виноватой.Девушке понадобилось лечение, чтобы избавиться от наркотической зависимости. Она до сих пор «сидит» на антидепрессантах, старается не посещать вечеринки и светские мероприятия, где есть алкоголь.Сейчас у Алисы Кафельниковой жизнь постепенно налаживается. В ближайших планах девушки – получить образование и сделать собственную карьеру в модельном бизнесе.