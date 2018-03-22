Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | «Бузова, тебе не стыдно?»: Фанаты осудили Ольгу Бузову за бедность её отца

«Бузова, тебе не стыдно?»: Фанаты осудили Ольгу Бузову за бедность её отца

Сегодня, 09:01
Пользователи Сети осудили Ольгу Бузову, которая живет в роскоши, за бедность её отца. Многие фолловеры, увидев мужчину, пристыдили знаменитость, которая не помогает своему отцу.

«Бузова, тебе не стыдно?»: Фанаты осудили Ольгу Бузову за бедность её отца

 

Ольга Бузова в личном микроблоге поделилась редким снимком вместе со своим отцом. На фото Анна и Ольга Бузовы позируют с родственником, который приехал из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы навестить своих дочек. Поклонникам стало жалко мужчину, который все время появляется в одной и той же одежде. Многие пристыдили Бузову, которая является одной из самых высокооплачиваемых артисток России, за то, что не может помочь своему отцу.

«Бузова, тебе не стыдно?»: Фанаты осудили Ольгу Бузову за бедность её отца

 

«Что-то папа бедновато одет», «А папа-то бедно одет», «Просто купи ему одежды…любящая дочка», «Хоть бы папу приодела. Всегда в одной и той же кофте», «Оля, купи папе новые джинсы», «Бузова, тебе не стыдно? Мелочь какая купить одежду для любящих людей…папу приодень», - заявили фоловеры Бузовой.
Светлана Славянская
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