«Бузова, тебе не стыдно?»: Фанаты осудили Ольгу Бузову за бедность её отца

Пользователи Сети осудили Ольгу Бузову, которая живет в роскоши, за бедность её отца. Многие фолловеры, увидев мужчину, пристыдили знаменитость, которая не помогает своему отцу.

Ольга Бузова в личном микроблоге поделилась редким снимком вместе со своим отцом. На фото Анна и Ольга Бузовы позируют с родственником, который приехал из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы навестить своих дочек. Поклонникам стало жалко мужчину, который все время появляется в одной и той же одежде. Многие пристыдили Бузову, которая является одной из самых высокооплачиваемых артисток России, за то, что не может помочь своему отцу.

Светлана Славянская

«Что-то папа бедновато одет», «А папа-то бедно одет», «Просто купи ему одежды…любящая дочка», «Хоть бы папу приодела. Всегда в одной и той же кофте», «Оля, купи папе новые джинсы», «Бузова, тебе не стыдно? Мелочь какая купить одежду для любящих людей…папу приодень», - заявили фоловеры Бузовой.