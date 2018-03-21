Киркоров не будет отдавать 15,5 млн рублей за плагиат

Савеловским судом столицы принято решение отклонить иск Жильбера Синуэ к эстрадному исполнителю Филиппу Киркорову о плагиате. Француз обратился с требованием взыскать с певца 15,5 млн рублей.

Татьяна Преображенская

Жильбер Синуэ – автор слов Helwa ya Baladi. Автор требует через суд 15,5 миллиона рублей за плагиат песни у российской звезды.Синуэ обвиняет певца в том, что он без согласия автора переделал песню и перевел на русский язык. В репертуаре Киркорова песня известна как «Шелковый путь». Композиция была включена в альбом «Ой, мама, шика дам!». Каталог с треком был передан от правообладателя Rolf Budde Musikverlag GmbH "Первому музыкальному издательству", однако, согласно мнению французского заявителя, это не дает никаких прав изменять песню и исполнять ее.Адвокат Филиппа Киркорова подчеркнул, что композиции разные, измененная песня является отдельным, самостоятельным музыкальным произведением. Также известно, что французский автор договорился с издательством Claude Pascal и предоставил возможность распоряжаться правами на свои песни в 1978 году.Песня была переработана как кавер-версия, что разрешено условиями издательства. Кроме того, российский певец никогда не пел «Шелковую нить» во время выступлений.