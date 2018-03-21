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| | Молодая жена Ивана Краско заставила старшего сына артиста пройти ДНК-тест

Молодая жена Ивана Краско заставила старшего сына артиста пройти ДНК-тест

Вчера, 23:13
27-летняя жена 87-летнего актера Ивана Краско заставила пройти ДНК-тест и старшего сына артиста. Женщина была уверена, что мать мальчика и бывшая жена Краско изменяла ему, поэтому ранее тест ДНК сделали младшему сына актера.

Молодая жена Ивана Краско заставила старшего сына артиста пройти ДНК-тест

 

В эфире одного из российских ток-шоу нынешняя 27-летняя жена 87-летнего артиста Ивана Краско заставила и старшего сына актера подтверждать родство с ним при помощи теста ДНК. Ранее аналогичный тест был сделал по отношению к младшему сыну Краско.

Супруга Краско была уверена, что бывшая избранница артиста и мать его детей изменяла ему, а и отец у двоих сыновей другой. Однако оба тесты ДНК подтвердили, что артист действительно биологический отец как младшему своему сыну, так и старшему.

Артист поблагодарил свою молодую жену за такую заботу о нем и назвал ее центром собственного мироздания. Бывшая жена Краско, в свою очередь, сравнила поведение женщины с поведением маленькой девочки, которая «заигралась» и забыла, что является супругой человека со статусом.
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