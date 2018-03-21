Новый наряд Ларисы Долиной раскритиковали подписчики

Долину всегда относили к дамам с пышным телом, она всю жизнь пыталась бороться с лишними килограммами. В такие моменты певица получала комплименты в свой адрес и радовалась приятным отзывам. Певица могла скрыть минусы своей комплекции даже, когда снова полнела, используя для этого правильную одежду. На это раз вкус изменил Долиной.
Звезду пригласили на юбилейный концерт в честь 80-летия поэта и автора песен Ильи Резника. На мероприятие она пришла в брючном наряде, напоминающим смокинг, но с разницей, что под пиджаком не имелось рубашки. Брюки подчеркнули очень пышные как для такой одежды бедра, что придало фигуре исполнительнице странный вид. Все это вызвало критику среди общественности.