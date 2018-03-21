Новый наряд Ларисы Долиной раскритиковали подписчики

Российская певица Лариса Долина выступила на концерте в Кремле по случаю 80-летия Ильи Резника. Ее новый наряд вызвал бурную критику в Сети.

Долину всегда относили к дамам с пышным телом, она всю жизнь пыталась бороться с лишними килограммами. В такие моменты певица получала комплименты в свой адрес и радовалась приятным отзывам. Певица могла скрыть минусы своей комплекции даже, когда снова полнела, используя для этого правильную одежду. На это раз вкус изменил Долиной.

Никита Готский

Звезду пригласили на юбилейный концерт в честь 80-летия поэта и автора песен Ильи Резника. На мероприятие она пришла в брючном наряде, напоминающим смокинг, но с разницей, что под пиджаком не имелось рубашки. Брюки подчеркнули очень пышные как для такой одежды бедра, что придало фигуре исполнительнице странный вид. Все это вызвало критику среди общественности.