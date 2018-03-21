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| | Алиана Устиненко сообщила, что Антон Гусев преувеличивает размеры своих доходов

Алиана Устиненко сообщила, что Антон Гусев преувеличивает размеры своих доходов

Сегодня, 22:32
Экс-участница скандального проекта «Дом-2» Алиана Устиненко сообщила своей подруге о том, что бизнесмен Антон Гусев преувеличивает размеры собственных доходов. Информация об этом появилась в Сети, после того как кто-то слил переписку Алианы с подругой.

Алиана Устиненко сообщила, что Антон Гусев преувеличивает размеры своих доходов

 

Не так давно Устиненко потеряла мобильное устройство, которое попало в руки к злоумышленникам. Они опубликовали в интернете информацию, найденную в смартфоне супруги Гобозова.

Публике предоставили сплетни об Александре Артёмовой и ее бракосочетании, внуке Агибаловой, а также Антоне Гусеве. В частности об Антоне сообщалось, что он не прочь похвастаться собственными доходами, но любит добавлять к реальной сумме несколько нулей.

В свою очередь бизнесмен потребовал от Устиненко извинений по поводу подобных заявлений. Алиана извинилась перед Гусевым. Экс-участник «Дома-2» сообщил, что он довольно прилично зарабатывает, а вот Устиненко предпочитает экономить на себе, это означает, что зарабатывает она намного меньше чем он.

Пользователи соцсети недоумевают, что вызвало недовольство супруга Романец, ведь все давно уже знают, что Гусев несостоятельный бизнесмен.
Татьяна Преображенская
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