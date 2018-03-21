Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Xiaomi представила "умный" холодильник с голосовым управлением Бузова в компании мускулистых парней "поставила Тарасова на колени" Ученые нашли одну из основных причин заболевания почек СМИ: Покойный Стивен Хокинг сделал обращение к британцам В Запорожье нашли 1,5 тонны человеческих останков на мусорнике Роспотребнадзор не выявил превышения содержания вредных веществ в воздухе Волоколамска «Всё только от стихов»: Ольга Серябкина поведала о важности поэзии Тучных людей лишили бизнес-класса Раскрыты жуткие подробности производства колбасы Британец умер в кинотеатре, застряв под VIP-креслом В Британии учебник по математике обвинили в сексизме IKEA выпустило приложение дополненной реальности IKEA Place
| | Тина Канделаки поразила поклонников новым откровенным образом

Тина Канделаки поразила поклонников новым откровенным образом

Сегодня, 21:01
Поклонникам российской телеведущей Тины Канделаки известна любовь звезды к строгости и элегантности в своих образах. Новая фотография журналистки удивила подписчиков в Instagram.

Тина Канделаки поразила поклонников новым откровенным образом

 

Изображение Канделаки в черном откровенном наряде повергло пользователей Сети в шок. Они отметили о том, как в новом образе подчеркнута грудь телеведущей. А черные перчатки и плётка только подчеркивают всю пикантность снимка. Поклонники звезды отметили, что она очень похожа на фотомодель Монику Белуччи. Однако они отметили, что визуально одна грудь телеведущей больше другой. Подписчикам стало любопытно, почему Канделаки приподняла только одну из них.

Публикация Тины содержит в себе размышления о том, что способна сотворить любовь и какое немаловажное место в жизни известных мужчин занимают женщины. Во многих случаях они стали причинами для серьезных изменений на геополитической карте мира. Канделаки отметила, что отношение к женщинам в корне неправильное, а откровенные наряды воспринимаются только в интимном плане.
Павел Селивёрстов
Новости по теме
Канделаки опубликовала интригующий снимок Малахова
Канделаки опубликовала интригующий снимок Малахова

Телеведущая Тина Канделаки порадовала своих подписчиков интригующей фотографией Андрея Малахова. Посмотреть изображение звезды ТВ можно на странице Тины в

Тина Канделаки покорила поклонников накачанным прессом
Тина Канделаки покорила поклонников накачанным прессом

Российская телеведущая Тина Канделаки показала поклонникам идеальный пресс. На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок из спортзала.

Тина Канделаки рассказала о своей новой любви
Тина Канделаки рассказала о своей новой любви

У популярной телеведущей Тины Канделаки появился очередной роман. Как передают СМИ, парнем телезвезды стал глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости