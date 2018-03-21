Тина Канделаки поразила поклонников новым откровенным образом

Поклонникам российской телеведущей Тины Канделаки известна любовь звезды к строгости и элегантности в своих образах. Новая фотография журналистки удивила подписчиков в Instagram.

Павел Селивёрстов

Изображение Канделаки в черном откровенном наряде повергло пользователей Сети в шок. Они отметили о том, как в новом образе подчеркнута грудь телеведущей. А черные перчатки и плётка только подчеркивают всю пикантность снимка. Поклонники звезды отметили, что она очень похожа на фотомодель Монику Белуччи. Однако они отметили, что визуально одна грудь телеведущей больше другой. Подписчикам стало любопытно, почему Канделаки приподняла только одну из них.Публикация Тины содержит в себе размышления о том, что способна сотворить любовь и какое немаловажное место в жизни известных мужчин занимают женщины. Во многих случаях они стали причинами для серьезных изменений на геополитической карте мира. Канделаки отметила, что отношение к женщинам в корне неправильное, а откровенные наряды воспринимаются только в интимном плане.