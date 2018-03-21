Финальный трейлер "Мстителей" бьет прежние рекорды по просмотру

Финальный тизер «Мстителей» установил очередное достижение по просмотрам. Всего за первые сутки после публикации его увидели 179 миллионов человек. Это говорит о том, что трейлер является третьим по популярности в истории киноиндустрии. Сотрудники кинокомпании Marvel обнародовали его 16 марта.
Финальный трейлер "Мстителей" бьет прежние рекорды по просмотруСегодня, 21:02
Трейлер новой части культового фильма «Мстители: Война бесконечности» пришелся по душе пользователям, о чем свидетельствует рекордной количество просмотров. За
Фильм «Мстители: Война бесконечности», к которому Marvel шла в течение десяти лет, выйдет на экраны в мае 2018 года. В Сети появился новый трейлер к фильму.
Первый трейлер киноленты "Форсаж 8" всего за сутки собрал 139 миллионов просмотров, установив рекорд по данному показателю. Ранее лидером считался ролик,