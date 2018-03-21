Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Xiaomi представила "умный" холодильник с голосовым управлением Бузова в компании мускулистых парней "поставила Тарасова на колени" Ученые нашли одну из основных причин заболевания почек СМИ: Покойный Стивен Хокинг сделал обращение к британцам В Запорожье нашли 1,5 тонны человеческих останков на мусорнике Роспотребнадзор не выявил превышения содержания вредных веществ в воздухе Волоколамска «Всё только от стихов»: Ольга Серябкина поведала о важности поэзии Тучных людей лишили бизнес-класса Раскрыты жуткие подробности производства колбасы Британец умер в кинотеатре, застряв под VIP-креслом В Британии учебник по математике обвинили в сексизме IKEA выпустило приложение дополненной реальности IKEA Place
| | Финальный трейлер "Мстителей" бьет прежние рекорды по просмотру

Финальный трейлер "Мстителей" бьет прежние рекорды по просмотру

Сегодня, 21:02
Новый трейлер фильма «Мстители: Войны бесконечности» побил рекорд. По числу просмотров он находится на третьей позиции в истории кинематографа.

Финальный трейлер "Мстителей" бьет прежние рекорды по просмотру

 

Финальный тизер «Мстителей» установил очередное достижение по просмотрам. Всего за первые сутки после публикации его увидели 179 миллионов человек. Это говорит о том, что трейлер является третьим по популярности в истории киноиндустрии. Сотрудники кинокомпании Marvel обнародовали его 16 марта.

 
Ролик, посвященный «Мстителям», побил рекорд среди вторых тизеров к кинолентам. Прежде в данном показателе лидером являлось видело к фильму «Красавица и чудовище», вышедшему в 2016 году. Первый трейлер «Мстители: Войны бесконечности» набрал 230 миллионов просмотров за 24 часа после публикации.

Никита Готский
Новости по теме
Трейлер новых «Мстителей» набрал рекордное количество просмотров за сутки
Трейлер новых «Мстителей» набрал рекордное количество просмотров за сутки

Трейлер новой части культового фильма «Мстители: Война бесконечности» пришелся по душе пользователям, о чем свидетельствует рекордной количество просмотров. За

Marvel показала новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»
Marvel показала новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»

Фильм «Мстители: Война бесконечности», к которому Marvel шла в течение десяти лет, выйдет на экраны в мае 2018 года. В Сети появился новый трейлер к фильму.

Трейлер фильма
Трейлер фильма "Форсаж 8" бьет рекорды по количеству просмотров

Первый трейлер киноленты "Форсаж 8" всего за сутки собрал 139 миллионов просмотров, установив рекорд по данному показателю. Ранее лидером считался ролик,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости