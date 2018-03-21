Финальный трейлер "Мстителей" бьет прежние рекорды по просмотру

Новый трейлер фильма «Мстители: Войны бесконечности» побил рекорд. По числу просмотров он находится на третьей позиции в истории кинематографа.

Ролик, посвященный «Мстителям», побил рекорд среди вторых тизеров к кинолентам. Прежде в данном показателе лидером являлось видело к фильму «Красавица и чудовище», вышедшему в 2016 году. Первый трейлер «Мстители: Войны бесконечности» набрал 230 миллионов просмотров за 24 часа после публикации.

Никита Готский

Финальный тизер «Мстителей» установил очередное достижение по просмотрам. Всего за первые сутки после публикации его увидели 179 миллионов человек. Это говорит о том, что трейлер является третьим по популярности в истории киноиндустрии. Сотрудники кинокомпании Marvel обнародовали его 16 марта.