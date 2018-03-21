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| | Пугачева открыла двери своей гримерки для бывшей свахи

Пугачева открыла двери своей гримерки для бывшей свахи

Сегодня, 20:05
Алла Пугачева всегда находилась в теплых дружеских отношениях с бывшей свекровью своей дочери Еленой Пресняковой.70-летняя экс-солистка «Самоцветов» не скрывает, что ее с Примадонной связывает не только общий внук Никита: Владимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте.

Пугачева открыла двери своей гримерки для бывшей свахи

 

Елена подчеркивает, что тем для беседы с Аллой Борисовной у нее всегда было в изобилии. Однако даже созваниваться им удается крайне редко, не говоря уже о личной встрече. Однако недавно Примадонна открыла для бывшей свахи двери своей гримерки. Темой для беседы двух артисток стал грядущий юбилей Володи Преснякова. Сыну Елены 29 марта исполняется 50 лет, и это важный повод для встречи.

Елена старается много не говорить, потому что боится сболтнуть лишнего. Потом, по ее жде словам, ее будут ругать домочадцы. Экс-свекровь Кристины Орбакайте признается, что старается беспокоить бывшую родственницу исключительно по делу. Она не скрывает, что порой ею овладевает желание позвонить Алле Борисовне просто так, без повода, и поговорить о жизни. Однако всякий раз артистка одергивает себя, вспоминая о том, что у Пугачевой нет времени на досужие разговоры из-за мужа и маленьких детей. Вместе с тем Примадонна часто зазывает Преснякову в гости, и Елена подумывает над тем, чтобы принять радушное приглашение.
Дарья Светозарова
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