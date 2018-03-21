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| | Суд запретил находящемуся в Риме Панину уезжать из России

Суд запретил находящемуся в Риме Панину уезжать из России

Сегодня, 20:10
Сегодня суд запретил актеру Алексею Панину покидать пределы России из-за неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, артист сейчас находится на отдыхе в Риме.

Суд запретил находящемуся в Риме Панину уезжать из России

 

Как стало известно, российский актер должен 375 000 рублей, в общей сложности он получил почти 250 квитанций. Общаясь с отечественными корреспондентами, Панин интересуются, запрещен ли ему въезд в РФ. Его волнует данный момент, потому как в настоящее время актер находится в Италии. Неоплату квитанций артист объяснил отсутствием денежных средств. Он говорит, что год нигде не работал, некоторое время жил в автомобиле, год разыскивал родственников, а давали деньги ему случайные люди.

Россия временно Панине покинул из-за вышеупомянутых штрафов. Он не знает точной даты возвращению на Родину. В Риме он разбирается со своими делами. В начале марта он заявил, что может навсегда оставить Россию.
Никита Готский
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