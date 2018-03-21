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| | Александр Гобозов не пытается раскрыться перед Ольгой Жариковой

Александр Гобозов не пытается раскрыться перед Ольгой Жариковой

Сегодня, 19:40
Александр Гобозов пытается строить отношения с Ольгой Жариковой, но до идеальной любви паре пока далеко. Считается, мужчина еще не забыл прежнюю любимую.

Александр Гобозов не пытается раскрыться перед Ольгой Жариковой

 

Илья Яббаров поделился своей знакомой Ольгой Жариковой с другом. Теперь они строят отношения и время от времени ссорится. Девушка ревнует Александра к его экс-возлюбленным. Зрители считают, для этого есть все основания.

Гобозов не может забыть яркую уроженку Болгарии и всегда смущается в время беседы с ней. Ему нравится и Ольга, но раскрываться перед ней он еще не готов. Жарикова обижается за это на Александра, а он именно так оказывает ей собственное уважение, так как стал теперь более разборчивым в отношении девушек. По мнению фанатов, Гобозов постоянно думает об Иване Диловой. Другая версия гласит, что его брак с Устиненко все еще действителен, а семья никогда не собиралась рушиться.
Никита Готский
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