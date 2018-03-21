Александр Гобозов не пытается раскрыться перед Ольгой Жариковой

Александр Гобозов пытается строить отношения с Ольгой Жариковой, но до идеальной любви паре пока далеко. Считается, мужчина еще не забыл прежнюю любимую.

Никита Готский

Илья Яббаров поделился своей знакомой Ольгой Жариковой с другом. Теперь они строят отношения и время от времени ссорится. Девушка ревнует Александра к его экс-возлюбленным. Зрители считают, для этого есть все основания.Гобозов не может забыть яркую уроженку Болгарии и всегда смущается в время беседы с ней. Ему нравится и Ольга, но раскрываться перед ней он еще не готов. Жарикова обижается за это на Александра, а он именно так оказывает ей собственное уважение, так как стал теперь более разборчивым в отношении девушек. По мнению фанатов, Гобозов постоянно думает об Иване Диловой. Другая версия гласит, что его брак с Устиненко все еще действителен, а семья никогда не собиралась рушиться.