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Бузова в компании мускулистых парней "поставила Тарасова на колени"

Сегодня, 19:07
Российская ведущая Ольга Бузова снялась в эротической фотосессии в компании мускулистых парней, что привело в восторг ее подписчиков. Они считают, что так звезда поставила Дмитрия Тарасова на колени.

Бузова в компании мускулистых парней "поставила Тарасова на колени"

 

Бузова поучаствовала в фотосете для модного журнала и побеседовала с репортерами. Откровенный образ ведущей вызвал всплеск эмоций у ее фанатов, которые стали незамедлительно комментировать новые изображения любимицы. В кадрах можно увидеть, как накачанные самцы встали на колени перед Ольгой, наряженной в вещи итальянского бренда.

Бузова в компании мускулистых парней "поставила Тарасова на колени"

 

Фотосессию оценили подписчики. Они считают, что таким образом Бузова смогла поставить на колени своего бывшего возлюбленного Дмитрия Тарасова и продемонстрировала свое превосходство. Редакторы издания довольны совместной работой с Бузовой, о чем и написали в микроблоге.
Никита Готский
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