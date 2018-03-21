Бузова в компании мускулистых парней "поставила Тарасова на колени"

Российская ведущая Ольга Бузова снялась в эротической фотосессии в компании мускулистых парней, что привело в восторг ее подписчиков. Они считают, что так звезда поставила Дмитрия Тарасова на колени.

Бузова поучаствовала в фотосете для модного журнала и побеседовала с репортерами. Откровенный образ ведущей вызвал всплеск эмоций у ее фанатов, которые стали незамедлительно комментировать новые изображения любимицы. В кадрах можно увидеть, как накачанные самцы встали на колени перед Ольгой, наряженной в вещи итальянского бренда.

Никита Готский

Фотосессию оценили подписчики. Они считают, что таким образом Бузова смогла поставить на колени своего бывшего возлюбленного Дмитрия Тарасова и продемонстрировала свое превосходство. Редакторы издания довольны совместной работой с Бузовой, о чем и написали в микроблоге.