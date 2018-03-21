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| | «Всё только от стихов»: Ольга Серябкина поведала о важности поэзии

«Всё только от стихов»: Ольга Серябкина поведала о важности поэзии

Сегодня, 18:19
Участница SEREBRO Ольга Серябкина отметила день поэзии. В Сети артистка поведала про то, какое она имеет для неё значение, как сообщает HotGeo.

«Всё только от стихов»: Ольга Серябкина поведала о важности поэзии

 

По словам артистки, даже само слово «поэзия» чрезвычайно важно. Грустно или весело Ольге Серябкиной – всё от того, вышло ли у неё срифмовать очередную строчку, есть ли вдохновение и так далее. Артистка подчеркнула, что у неё полная зависимость от своего увлечения.

«Всё только от стихов»: Ольга Серябкина поведала о важности поэзии

 

Певица поинтересовалась, стоит ли её выкладывать новый свой стих. Поклонники единогласно отметили, что «за» такое. Потому в скором времени Ольга Серябкина опубликовала стихотворение «Оловянная ложка» - о любви и несбывшихся надеждах. Фанатам эта работа очень понравилась, за всего 7 минут она набрала больше 10 тысяч «лайков». Некоторые, впрочем, встревожились за душевное состояние Ольги Серябкиной, посчитав, что такие строчки вызваны сложностями в её личной жизни.

Ирина Летинская
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