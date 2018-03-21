«Всё только от стихов»: Ольга Серябкина поведала о важности поэзии

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Поклонники не поняли нового образа звезды.
От Редактора
Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.
Ольга Серебкина опубликовала фото, где топлес стоит на морозе. Так певица ждёт весну.
Известная солистка музыкального женского коллектива SEREBRO Ольга Серябкина показала поклонникам колечко на пальце, там самым намекнув, что в скором времени
Российская певица, солистка коллектива SEREBRO Ольга Серябкина поблагодарила своих поклонников за искренние поздравления в честь своего дня рождения. Об этом