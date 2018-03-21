Алексей Воробьёв снимает совместный ролик с Григорием Лепсом

Алексей Воробьёв снимает совместный ролик с Григорием ЛепсомСегодня, 17:51
Артист Алексей Воробьёв вынужден надолго покинуть Россию. Его утвердили на роль в одном из известных американских сериалов.
Алексей Воробьёв на своей странице в Instagram рассказал, что до премьеры его режиссёрского клипа осталось всего 2 дня. Музыкальный ролик будет создан для
Уже сегодня должен будет состояться второй по счёту тур детского конкурса песен под названием "Ты супер!". На нём дети смогут не только повидаться со своими