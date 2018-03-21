Алексей Воробьёв снимает совместный ролик с Григорием Лепсом

Алексей Воробьёв рассказал в Instagram, что появится совместный ролик с Григорием Лепсом. Артист уточнил, что съёмки проходили 21 марта.

У певцов достаточно сильно отличается репертуар исполнения, потому какой именно была бы их совместная работа, представить сложно. Стоит отметить, что ранее Алексей Воробьёв уже показывал, как общается с Григорием Лепсом, подчеркнув, что тот хорошо взял «соль третьей октавы», несмотря на то, что постоянно курит.

Исходя из этого, большая часть поклонников артиста сделали выводы, что в ролике знаменитости могут спеть дуэтом. Некоторые, впрочем, предположили, что речь идёт о рекламном продукте, а не новой песне. Комментариев от Воробьёва в пользу какой-либо из версий пока не имеется, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская