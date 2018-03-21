Коллега Спартака Мишулина рассказал об угрозах жены актера

В прошлом году актер Тимур Еремеев заявил о том, что известный артист Спартак Мишулин является его отцом. На днях об этой странице личной жизни Мишулина рассказал его друг Александр Добрынин.

Виктория Озерова

Концертный организатор Александр Добрынин в новом интервью рассказал о своей дружбе со Спартаком Мишулиным. Коллега актера поведал, что знал о любовнице актера еще с 1984 года, когда у того родился сын Тимур. Он сразу понял, что это была внебрачная связь, так как эту женщину актер звал «любимой», а вскоре Спартак сам признался, что у него роман с Татьяной. Через некоторое время жена актера Валентина узнала об этом «от недоброжелателей» и устроила Мишулину скандал. Она заявила, что если Татьяна или Тимур попадутся ей на глаза, «никому мало не покажется», и пригрозила, что проинформирует все инстанции, если вдруг актер решит уйти из семьи.Добрынин сообщил, что Мишулин хотел быть с Татьяной, но не мог, так как любил дочь и опасался угроз жены.