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| | Коллега Спартака Мишулина рассказал об угрозах жены актера

Коллега Спартака Мишулина рассказал об угрозах жены актера

Сегодня, 17:18
В прошлом году актер Тимур Еремеев заявил о том, что известный артист Спартак Мишулин является его отцом. На днях об этой странице личной жизни Мишулина рассказал его друг Александр Добрынин.

Коллега Спартака Мишулина рассказал об угрозах жены актера

 

Концертный организатор Александр Добрынин в новом интервью рассказал о своей дружбе со Спартаком Мишулиным. Коллега актера поведал, что знал о любовнице актера еще с 1984 года, когда у того родился сын Тимур. Он сразу понял, что это была внебрачная связь, так как эту женщину актер звал «любимой», а вскоре Спартак сам признался, что у него роман с Татьяной. Через некоторое время жена актера Валентина узнала об этом «от недоброжелателей» и устроила Мишулину скандал. Она заявила, что если Татьяна или Тимур попадутся ей на глаза, «никому мало не покажется», и пригрозила, что проинформирует все инстанции, если вдруг актер решит уйти из семьи.

Добрынин сообщил, что Мишулин хотел быть с Татьяной, но не мог, так как любил дочь и опасался угроз жены.
Виктория Озерова
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